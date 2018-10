später lesen Prozess wegen Mordes an Discobetreiber FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Wegen Mordes an einem Discobetreiber stehen von heute an zwei Männer vor dem Landgericht Koblenz. Die Anklage wirft den beiden 36-Jährigen vor, im September 2013 ihr Opfer in Waldesch im Kreis Mayen-Koblenz erschossen zu haben. dpa