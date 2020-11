Prozess wegen Mordversuchs: Fremdenfeindlicher Hintergrund?

Saarbrücken Wegen versuchten Mordes an einen 26-jährigen Studenten aus dem afrikanischen Gabun steht ab heute ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Saarbrücken. Die Generalstaatsanwaltschaft klagt den Deutschen wegen versuchten Mordes an und vermutet einen fremdenfeindlich motivierten Hintergrund.

Der Mann soll sein Opfer am 6. Juni an einer Bushaltestelle in Saarbrücken unvermittelt und mit voller Wucht mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass der Geschädigte zu Boden fiel. Als er wieder aufgestanden war, soll der Angeklagte versucht haben, ihm mit einem Messer am Hals und Oberkörper tödliche Verletzungen zuzufügen. Dem Geschädigten gelang es, auszuweichen. Laut Anklage stand der Angreifer unter dem Einfluss von Amphetamin.