Sechster Verhandlungstag Trierer Amokprozess: Todesfahrer erinnert sich an Details seiner Tat

Am Tag nach der Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt mit vielen Toten und Verletzten konnte sich der Tatverdächtige plötzlich an einige Details der Todesfahrt vom 1. Dezember 2020 erinnern. Er habe Bilder im Kopf, sagte der direkt nach der halsbrecherischen Fahrt durch die Fußgängerzone festgenommene Mann aus Trier-Zewen in seiner zweiten Vernehmung bei der Polizei.