Justiz Prozess in Trier: Millionenbetrug bei Coronatests?

Ein 31-Jähriger steht von diesem Donnerstag an vor dem Trierer Landgericht, weil er als Betreiber von 25 Corona-Teststionen in großem Umfang Abrechnungsbetrug begangen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getretene Mann vor, zwischen August 2021 und Juni vergangenen Jahres in seinen Teststellen mehr Tests bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet zu haben, als tatsächlich durchgeführt wurden.