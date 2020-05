Justiz : „Prümer Taliban“ scheitert erneut: Keine Ausbildungsduldung

Koblenz Ein als „Prümer Taliban“ bekanntgewordener Afghane hat im juristischen Streit um eine Ausbildungsduldung eine weitere juristische Niederlage erlitten. Der seit längerem in einer Kirchengemeinde in Berlin lebende Mann habe keinen Anspruch auf eine solche Aufenthaltsduldung, teilte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Freitag mit.



Es bestätigte damit im Eilverfahren eine vorangegangene Entscheidung des Trierer Verwaltungsgerichts, gegen die der Mann Beschwerde eingelegt hatte.

Der Afghane hatte mal in Prüm in der Eifel gewohnt, deswegen richtete sich sein Antrag auf eine Aufenthaltsduldung an die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm. In seinem Asylverfahren hatte der Mann angegeben, für die islamistischen Taliban gekämpft zu haben. Er sei dann aber selbst für zwei Monate von diesen inhaftiert worden und später geflohen. Daraufhin wurde er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt.