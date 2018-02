später lesen Pseudowut bei Wildschweinen bedroht Hunde FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Die für Hunde und Katzen tödliche Aujeszkysche Krankheit ist in Rheinland-Pfalz auf dem Vormarsch und wird im Saarland befürchtet. Die auch Pseudowut genannte Krankheit wurde nach Angaben des Landesuntersuchungsamts Ende vergangenen Jahres bei drei Hunden in den rheinland-pfälzischen Kreisen Bernkastel-Wittlich und Kusel festgestellt. 2015 und 2016 gab es in Rheinland-Pfalz jeweils nur einen Fall, nachdem zuvor sechs Jahre lang kein Befund verzeichnet wurde. dpa