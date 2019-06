Psychiatrie-Patienten: Aufklärung zu Medikamenten

Andernach Patienten können oft kaum abschätzen, welche Folgen die Medikamenten-Behandlung einer psychischen Erkrankung hat. Das Landesnetzwerk Selbsthilfe seelische Gesundheit Rheinland-Pfalz (NetzG-RLP) hat deswegen unter Mitwirkung von Pharma-Kritikern neue Aufklärungsbroschüren erstellt.

Klinikpatienten sollen so in die Lage versetzt werden, eine eigene Entscheidung zu treffen, ob sie Psychopharmaka einnehmen wollen oder nicht. „Weil Patienten oft die Fachsprache nicht verstehen, haben wir die Aufklärungsbögen auch in leichte Sprache übersetzt“, sagt Franz-Josef Wagner vom NetzG-RLP.

Erste Untersuchungen zur Wirksamkeit der neuen Bögen zeigten, dass diese von Patienten als sehr hilfreich bewertet würden, sagte Markus Wakulat, Sprecher des Landeskrankenhauses mit seinen Standorten wie der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach und der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey. Unter Federführung des NetzG-RLP hätten die drei großen psychiatrischen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz - darunter auch das Pfalzklinikum in Klingenmünster - über mehrere Monate hinweg an der Entwicklung der Aufklärungsbögen mitgewirkt. Diese wurden für die internationale Verwendung auch in neun Sprachen übersetzt und können unter der Internet-Adresse „bit.do/medi-info“ heruntergeladen werden.