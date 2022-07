Landtag : Psychische Störungen: Rund 861.000 Diagnosen in fünf Jahren

Psychische Störungen: Rund 861.000 Diagnosen in fünf Jahren

Mainz In den vergangenen fünf Jahren sind in Rheinland-Pfalz bei insgesamt rund 861.000 Patienten psychische Störungen festgestellt worden. Das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor.

Dabei lag in den beiden von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021 die Zahl der Diagnosen mit jeweils rund 159.000 unter den Zahlen der Jahre davor, in denen zwischen 170.000 und 193.000 Fälle registriert worden waren. Das Ministerium verwies darauf, dass der Rückgang der Patientenzahlen in den Pandemiejahren vor allem auf Einschränkungen wie Quarantäne, Personalausfälle und kurzfristige Absagen von Patienten zurückzuführen sei.