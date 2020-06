Psychologen bieten Pflegekräften Unterstützung

Eine Pflegekraft geht in einem Pflegeheim mit einer älteren Frau über einen Korridor. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

Mainz Pflegekräfte galten zu Beginn der Corona-Krise mitunter als Helden. Inzwischen ist es wieder ruhiger um sie geworden. Nachhaltige Anteilnahme und Wertschätzung fordern die Landespflege- und die Landespsychotherapeutenkammer sowie der DGB.

Mit Tipps zum Umgang mit den hohen Belastungen ihres Berufs und kostenloser psychotherapeutischer Telefonberatung sollen die rund 43 000 Pflegekräfte in Rheinland-Pfalz besser durch die Corona-Pandemie kommen. Landespflege- und Landespsychotherapeutenkammer haben gemeinsam Angebote ausgearbeitet. Zudem müsse das Grundgehalt von derzeit - je nach Einrichtung - zwischen 2000 und 3500 Euro monatlich auf 4000 Euro aufgestockt werden, forderte der Präsident der Landespflegekammer Markus Mai am Donnerstag in Mainz. Gemeinsam mit der Politik müsse beraten werden, wie ein sinnvolles System aufgebaut werden könne, um für die nächste Welle gerüstet zu sein.