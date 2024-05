Literatur Psychologin Stahl: Wer seine Psyche kennt, ist glücklicher

Viele Menschen würden bei der Wahrnehmung ihrer eigenen Bedürfnisse bereits stolpern, sagte Stahl. „Sie sagen dann: Ich weiß ja selbst nicht richtig, was ich will.“ Das Buch habe den Vorteil, „dass man sofort selbst loslegen“ könne. „Ich nehme die Leser quasi an die Hand und führe sie durch das Programm.“ Das Arbeitsbuch soll am 22. Mai erscheinen.