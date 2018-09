Psychosoziale Flüchtlings-Betreuung soll ausgebaut werden

Die fünf Psychosozialen Zentren für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr 3735 Menschen betreut. Diese Zahl nannte das Integrations- und Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz. dpa

Die bestehenden Beratungs- und Therapieangebote sollten weiter verbessert und an den Bedarf angepasst werden, kündigten Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) an. Das Kabinett beschloss am Dienstag ein Konzept dazu.

Spiegel hatte das Konzept zur Verbesserung der psychosozialen Betreuung nach dem Gewaltverbrechen an einem 15-jährigen Mädchen in Kandel im Dezember vergangenen Jahres angekündigt. „Eine frühzeitige Erkennung von Traumata und deren Behandlung machen es leichter, in Rheinland-Pfalz anzukommen“, erklärte sie am Mittwoch. „Wir leisten damit einen Beitrag, dass sich psychische Störungen nicht verfestigen, die die Integration und gesellschaftliche Teilhabe hemmen.“

Zu dem Konzept gehört auch ein Ausbau von Angeboten in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) des Landes, etwa Gesprächsgruppen und individuelle Beratungsangebote. Geplant ist außerdem ein Screeningverfahren in der AfA Trier mit dem Ziel, Traumata und psychische Belastungsstörungen systematisch und möglichst früh zu erkennen.