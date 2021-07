Psychotherapeuten bieten Behandlung für Flutopfer an

Bonn Das Deutsche Psychotherapeuten-Netzwerk (DPNW) stellt 100 Therapieplätze für die Akutbehandlung von Betroffenen der Flutkatastrophe zur Verfügung. „Wir rechnen mit einer Welle traumatisierter Menschen“, teilte der Vorsitzende Dieter Adler am Freitag mit.

Zudem bietet das Netzwerk ehrenamtlich Telefonsprechstunden für die Flutopfer an, hieß es in der Mitteilung. Diese erfolgen demnach immer freitags zwischen 19 und 21 Uhr. „Unser Beruf ist es, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen. Das möchten wir auch hier tun“, schrieb Adler.