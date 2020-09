Psychotherapeuten: Mehr Depressionen in Corona-Krise

Ein Schriftzug „Depression“ prangt an einer Hauswand. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Krise wird nach Einschätzungen von Fachleuten massive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Nun komme es auf die kühlere Jahreszeit an.

Psychotherapeuten in Rheinland-Pfalz rechnen mit einer deutlichen Zunahme von Depressionen, Ängsten, Sucht und auch Selbsttötungsversuchen in der Corona-Krise. „Wie stark die Zunahme sein wird, hängt davon ab, wie der Herbst und der Winter verlaufen, auch wirtschaftlich“, sagte die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer, Sabine Maur, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Arbeitslosigkeit und Geldsorgen sind die sozialen Risikofaktoren Nummer 1 für Depressionen und Suizidalität.“