Pünktlichkeit bei S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet: Verbesserung

Die S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet fährt auch in diesem Jahr bisher ihrem selbst gesteckten Pünktlichkeitsziel hinterher. Weiterhin kommt im Schnitt fast jede zehnte Bahn zu spät: Die Pünktlichkeitsquote liegt aktuell bei 92,2 Prozent, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwoch berichtete. dpa

Das ist den Angaben zufolge eine Verbesserung um einen halben Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. RMV-Chef Knut Ringat hatte 96 Prozent als Ziellinie ausgegeben. Zuvor hatte die „Frankfurter Rundschau“ (Mittwoch) über die Werte berichtet.

Schlusslicht mit 88 Prozent ist die S8 von Hanau nach Mainz und Wiesbaden, die auf besonders viel befahrenen Strecken unterwegs ist. Die S6 von Frankfurt nach Friedberg, an deren Strecke zusätzliche Gleise gebaut werden, erreicht 91,3 Prozent. In den Sommerferien, als die Arbeiten intensiviert wurden, sank der Wert sogar auf 83 Prozent. Dass mindestens 96 Prozent der Bahnen pünktlich seien, sei grundsätzlich ein realistisches Ziel, sagte ein RMV-Sprecher. In den Jahren 2010 bis 2013 sei es ganz oder knapp erreicht worden.

Die Technik der Deutschen Bahn wie Weichen und Signale müsse stabiler werden sowie der Bau von mehr Schienenwegen vorangetrieben werden, sagte der Sprecher. Seit dem Einbau des neuen elektronischen Stellwerks im S-Bahn-Tunnnel unter Frankfurt laufe der Verkehr dort flüssiger. Auch der Fernverkehr müsse pünktlicher werden, damit die S-Bahnen ungehindert fahren können. „Das können wir im Ballungsraum nicht mehr auffangen“, sagte der Sprecher. Der RMV setze auch auf weitere Maßnahmen wie schnelleres Wenden an den Endhaltepunkten.