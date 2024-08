Unwetter Pur-Konzert in Losheim wegen Unwetters abgesagt

Wegen eines herannahenden Unwetters ist ein Konzert der Pop-Band Pur in Losheim am See abgesagt worden. „Leider ist für heute Abend eine Verschärfung der Wetterlage zu erwarten, weswegen gemeinschaftlich beschlossen wurde, die Veranstaltung abzusagen“, teilte der Veranstalter am Abend mit. Die Entscheidung sei allen Beteiligten nicht leichtgefallen. Die Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, nicht anzureisen. Die Band um Frontmann Hartmut Engler sollte eigentlich um 19.00 Uhr am Strandbad in Losheim auftreten.