Bei einem Auffahrunfall ist der Fahrer eines Quads schwer verletzt worden. Der 38-Jährige prallte am Samstag in Altenkirchen im Westerwald auf ein Auto, das plötzlich stark abgebremst hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa