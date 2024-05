Umwelt Quagga-Muschel hat sich in Mosel stark ausgebreitet

Sie kam an Bord von Schiffen aus dem Schwarzmeerraum in die Mosel und hat sich dort in den vergangenen gut zehn Jahren stark ausgebreitet: die Quagga-Muschel. Sie sei inzwischen in der gesamten rheinland-pfälzischen Mosel „in hohen Dichten“ vertreten, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Sie habe eine bereits vor längerem eingewanderte ähnliche Dreikantmuschel verdrängt, die zuvor auch fast flächendeckend aufgetreten war.