Quarantäne für China-Rückkehrer endet

Mitarbeiter des Roten Kreuzes auf dem Gelände der Kaserne Südpfalz der Bundeswehr in Germersheim. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild.

Germersheim Nach rund zwei Wochen endet an diesem Sonntag die Quarantäne für die über 100 China-Rückkehrer in einer Bundeswehrkaserne im pfälzischen Germersheim. Die Ergebnisse weiterer Tests auf das Coronavirus Sars-CoV-2 seien negativ, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.



Alle Bürgerinnen und Bürger würden daher am Sonntag aus der Kaserne entlassen.