Quarantäne in Germersheim: Kein Coronavirus nachgewiesen

Germersheim/Mainz In der Quarantäne-Station im pfälzischen Germersheim ist bei den Rückkehrern aus China kein Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

In der Bundeswehrkaserne in Germersheim sind rund 120 Menschen untergebracht, die am Samstag an Bord einer Sondermaschine in Frankfurt gelandet waren. Bei zwei der Rückkehrer aus China wurde das Virus bereits nachgewiesen, worauf diese in die Uniklinik Frankfurt gebracht wurden. Außerdem gibt es zehn registrierte Infizierte in Bayern, die in Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto stehen.