Corona-Maßnahmen : Quarantäne-Kontrollen bei Reisenden aus Risikogebieten

Mainz Die Einhaltung der Quarantänepflicht bei Reisenden aus Corona-Risikogebieten wird in Rheinland-Pfalz von den Gesundheits- und Ordnungsämtern kontrolliert.

„Wenn sie nicht antreffbar sind, ist das ein Verstoß gegen die behördliche Anordnung der Quarantäne“, sagte am Samstag der Chef vom Dienst des Corona-Kommunikationsstabes der Staatskanzlei in Mainz.

Die Quarantänepflicht ist in einer am Freitag in Kraft getretenen Änderung der Zehnten Corona-Bekämpfungsänderung enthalten. Darin heißt es: „Personen, die auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg in das Land Rheinland-Pfalz einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet ... aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern.“