Quarantäne-Regeln für Schulen und Kitas gelockert

Saarbrücken Im Saarland werden die Quarantäne-Regeln für Schulen und Kitas ab sofort gelockert. Die Gesundheitsämter seien vor dem Hintergrund der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen bereit, nur noch für enge Kontaktpersonen - im direkten Nahfeld des Infizierten - Quarantäne anzuordnen, teilte am Dienstag das Gesundheitsministerium in Saarbrücken nach Beratungen mit.

Enge Kontaktpersonen könnten sich nach fünf Tagen per PCR-Test frei testen - das gelte ab sofort, auch rückwirkend. Geimpfte und Genesene seien in der Regel von Quarantäne ausgenommen, hieß es, allerdings „in Abhängigkeit von der jeweiligen Virus-Variante“. Durch die Konzentration auf das Nahfeld muss nicht wie bisher oft die ganze Klasse oder Gruppe in Quarantäne - was sowohl zu einer Erleichterung bei vielen Familien führe als auch die Gesundheitsämter entlaste.