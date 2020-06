Ab Freitag : Quarantänepflicht für Einreisende aus Corona-Risikogebieten

Mainz Bald starten die Sommerferien - auch in Nordrhein-Westfalen. Kurz vorher beschließt Rheinland-Pfalz wie schon andere Länder eine Pflicht zur Quarantäne für Menschen aus Corona-Risikogebieten. Der Hotel- und Gaststättenverband findet das schmerzlich, aber richtig.

Nun hat auch Rheinland-Pfalz auf den massiven Corona-Ausbruch in Westfalen reagiert. Kurz vor dem Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern - darunter Nordrhein-Westfalen - am kommenden Wochenende entschied sich die Landesregierung in Mainz für eine Quarantänepflicht für Menschen, die aus Corona-Risikogebieten im In- und Ausland einreisen.