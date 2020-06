Queen hat zu viele Anfragen: „Korb“ statt Schuhe für Museum

Hauenstein Eine Bitte wegen Fußbekleidung von Königin Elisabeth II. war für das Deutsche Schuhmuseum eine Nummer zu groß. Das Ausstellungshaus in Hauenstein (Pfalz) habe unlängst in London nach Exemplaren für seine Sammlung von Schuhen Prominenter angefragt, sagte der Vizevorsitzende des Museums, Kai-Asmus Kaufmann, der Deutschen Presse-Agentur.

„Als Antwort kam eine freundliche Absage aus dem Schloss Windsor vom Büro der Königin.“ Die Queen habe mitteilen lassen, dass sie ihre Schuhe nicht schicken könne, weil an sie sehr viele ähnliche Anfragen gerichtet würden. „„It would be impossible to fulfil them all““, zitierte Kaufmann aus dem Brief.