Neues Gesetz bringt mehr Selbstbestimmung Queer in Trier - Früher Frau, heute Mann: Wie Vincent Maron seinen Weg fand

Wie ein schwerer, schlecht sitzender Gummianzug, den er gerne abstreifen wollte. So fühlte sich das an. Wie eine Hülle, aus der er sich herauszupellen wünschte, um endlich frei zu sein. Nur der Reißverschluss, der sitzt auf dem Rücken. Und so sehr man sich auch verrenkt. Man kommt einfach nicht dran. Bleibt gefangen. So ungefähr könne man sich das vorstellen, im falschen Körper zu stecken, berichtet Vincent Maron, der glücklich ist, diese Phase seines Lebens hinter sich gelassen hat.