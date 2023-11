Mainz Raab-Brief an den SWR: CDU verlangt Erklärung von Dreyer

CDU-Fraktionschef Schnieder bleibt allerdings bei seiner Kritik und Rücktrittsforderung. Er sagt: „Die Rechtfertigungsversuche von Heike Raab zeigen ein fehlendes Unrechtsbewusstsein gegenüber der direkten Einflussnahme auf die Berichterstattung des SWR durch die mächtigste Medienpolitikerin des Landes.“ Raabs Brief könne „ohne Zweifel als Einschüchterungsversuch der Presse zugunsten eines SPD-Parteifreundes gewertet werden“, so der Eifeler Christdemokrat. Die CDU-Fraktion fragt, ob Ministerpräsidentin Dreyer weiter an Raab festhalten wolle. Bei der Forderung nach einer Stellungnahme Dreyers gehe es etwa um die Entstehung des „Beschwerdebriefs“, von der Intention bis zum „angeblichen“ Verfassen bis zum Versenden. Raab hatte zuletzt angegeben, dass sie das Anschreiben komplett eigenhändig in ihrem heimischen Büro verfasst und aufgesetzt habe. Nach CDU-Ansicht indiziere allerdings das handschriftliche Eintragen des Datums, dass der Brief Raab doch in der Staatskanzlei zur Unterschrift vorgelegt worden sei.