Landtag Raab verteidigt Brief an SWR: Scharfe Kritik der Opposition

Die Staatskanzlei hatte am Mittwoch mitgeteilt, Raab habe den Brief in ihrer Funktion als stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende des SWR verfasst. Im Ausschuss erklärte die Staatssekretärin, sie habe in der Staatskanzlei zwei unterschiedliche Briefbögen, einen für Amtsgeschäfte, den habe sie aber nicht für das Schreiben an den SWR verwandt. „Als Verwaltungsrätin habe ich keinen Briefbogen“, sagte Raab und ergänzte mit Blick auf Oppositionsvertreter: „Aber ich bin mir nicht sicher, ob es für sie einen Unterschied machen würde, auf welchem Briefbogen ich den Brief geschrieben hätte.“