später lesen Rad- und Mopedfahrer bei Zusammenprall schwer verletzt FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Twittern

Teilen



Ein Rad- und ein Mopedfahrer sind bei einem Unfall in Konz (Kreis Trier-Saarburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Trier am Dienstag mitteilte, hatte der Radfahrer am Montagabend von der rechten Fahrbahnseite nach links auf einen Radweg wechseln wollen. dpa