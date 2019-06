Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Scheibenhardt Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz nahe Scheibenhardt (Landkreis Germersheim) in Rheinland-Pfalz schwer an Hals und Kopf verletzt. Der 58-jährige Karlsruher wurde am Samstagnachmittag liegend von einer Autofahrerin entdeckt, wie die Polizei unter Berufung auf einen weiteren Ersthelfer an der Unfallstelle mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa