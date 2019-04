später lesen Radfahrer im Westerwaldkreis von Auto erfasst und verletzt Teilen

Ein Fahrradfahrer ist auf einer Landstraße im Westerwaldkreis von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 28-jährige Autofahrer sei mit seinem Wagen am Karsamstag in Hachenburg in gleicher Richtung wie der 46-jährige Radfahrer unterwegs gewesen und habe diesen von hinten erfasst, teilte die Polizei mit. dpa