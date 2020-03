Radfahrer nach Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Albisheim Bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto in Albisheim (Donnersbergkreis) ist ein 59-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Die ebenfalls 59 Jahre alte Autofahrerin blieb am Samstag unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



