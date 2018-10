später lesen Radfahrer stößt 81-Jährigen von E-Bike und flüchtet FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Ein unbekannter Radfahrer hat in Ludwigshafen einen 81-Jährigen vom E-Bike gestoßen und sich aus dem Staub gemacht. Als der Senior am Dienstag mit seinem Elektrofahrrad unterwegs war, kam ihm der 35 bis 40 Jahre alte Mann auf der falschen Seite entgegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa