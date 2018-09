Radfahrer und Motorradfahrer sterben nach Zusammenstoß

Nach einem Zusammenstoß sind in der Nacht ein Motorradfahrer und ein 17-jähriger Radfahrer bei Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) gestorben. Der 17-Jährige war zusammen mit einem 16-Jährigen mit dem Fahrrad unterwegs, als er von dem Motorradfahrer erfasst wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. dpa

Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Motorradfahrer war laut Polizeiangaben zum Überholen eines Autos auf Höhe der beiden Radfahrer ausgeschert. Dabei prallte er mit dem 17-Jährigen so schwer zusammen, dass beide noch an der Unfallstelle starben. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Ob er den Zusammenprall nicht bemerkt hat oder ebenfalls in den Unfall verwickelt war, sei nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer und weiteren Zeugen.

Pressemitteilung der Polizei