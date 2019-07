Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archivbild.

Pirmasens Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein 78 Jahre alter Radfahrer in Pirmasens schwer verletzt. Das Unfallopfer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

