Radfahrerin bei Unfall mit Linienbus verletzt

Neuwied Bei einem Unfall mit einem Linienbus ist eine 61-jährige Radfahrerin in Neuwied verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen überfuhr die Frau am Freitag an einem Kreisverkehr mit ihrem Rad einen Fußgängerüberweg und übersah dabei offensichtlich den Bus, wie die Polizei mitteilte.

