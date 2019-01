später lesen Radfahrerin von Rechtsabbieger getötet FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Eine 85-jährige Radfahrerin ist in Neuwied an einer Fußgängerampel von einem Auto erfasst worden und im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Der 61-jährige Autofahrer habe beim Rechtsabbiegen wahrscheinlich den Vorrang der Radfahrerin missachtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa