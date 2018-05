später lesen Radiokulturpreis für Klassiksender SR 2 KulturRadio Teilen

Das SR 2 KulturRadio des saarländischen Rundfunks erhält den diesjährigen Radiokulturpreis der Musikverwertungsgesellschaft Gema. Gewonnen hat der Sender in der Kategorie „Ernste Musik, Jazz sowie sonstige gehobene Vokal- und Instrumentalmusik“, wie die Gema am Donnerstag bekannt gab. Die Auszeichnung wird am 17. Mai in Berlin überreicht. dpa