Radkappen abmontiert und in Bäume gehängt

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Völklingen Unbekannte Täter haben in Völklingen Radkappen abmontiert und auf einem Parkgelände abgelegt und teilweise in Bäume gehängt. Anwohner hatten der Polizei am Samstag über rund 20 derart drapierte Radkappen berichtet.

