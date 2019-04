später lesen Radlader stürzt 100 Meter tiefe Böschung hinunter Teilen

Ein Radlader ist im Rhein-Lahn-Kreis eine rund 100 Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Bei dem Vorfall am Donnerstag in Oberndorf habe die fünf Tonnen schwere Baumaschine eine Mauer durchbrochen und sei knapp oberhalb eines Weges liegengeblieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa