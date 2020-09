Radon-Werte im Saarland entsprechen Durchschnitt

Saarbrücken Die Radon-Werte in Wohnhäusern liegen im Saarland einer Untersuchung zufolge im Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Umweltministeriums in Saarbrücken umfasste die Auswertung 1220 Häuser und fast 2500 Einzelmessungen.

Auch die Ergebnisse von bislang 53 der insgesamt 70 Bodenluftmessungen lägen zum großen Teil unter den Vorhersagen der Radonprognosekarten des Bundesamtes für Strahlenschutz. „Es gibt nichts, was uns mit Sorgen umtreiben muss“, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag.

Radon ist ein natürlich im Boden vorkommendes, radioaktives Edelgas, das auch in das Innere von Gebäuden vordringen kann. Ist es in höheren Konzentrationen in der Atemluft vorhanden, so erhöht es das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Deutschlandweit werden laut Jost fünf Prozent der Lungenkrebsfälle auf Radon zurückgeführt.