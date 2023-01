Radrennen lockt viele tausend Menschen an : Deutschland-Tour macht Station in St. Wendel und Merzig

Nils Politt vom Team Bora-Hansgrohe steht auf einer Bühne. 2021 gewann er die Deutschland Tour, die 2023 im Saarland beginnt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

St. Wendel Die Deutschland Tour, das wichtigste deutsche Etappenrennen im Straßenradsport, startet am 23. August mit einem Prolog in der St. Wendeler Innenstadt. Tags darauf führt die erste Etappe von St. Wendel zum Zielort nach Merzig.

Von Frank Faber

Gemeinsam haben die Kreisstädte St. Wendel und Merzig mit dem saarländischen Innenministerium am Rad gedreht und es geschafft, dass die Radrennfahrer zum Start der Deutschland-Tour durch die Region rollen. „2018 war für uns so erfolgreich, dass wir wieder eine Etappe und dabei Merzig als Zielort haben wollten“, sagt Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) bei der Vorstellung des Radsport-Großereignisses im St. Wendeler Saalbau. Dort hat der St. Wendeler Rathaus-Chef Peter Klär (CDU) am Dienstag festgestellt: „Mit der Deutschland-Tour 2023 meldet sich St. Wendel als Gastgeber des Spitzen-Radsports zurück“.

Erster Abschnitt der deutschen Schleife führt am 24. August von St. Wendel nach Merzig

Hintergrund Die United Cycleste International Pro Series 2023 ist die vierte Austragung des zur Saison 2020 vom Weltverband UCI vom Weltradsportverband UCI eingeführten Straßenradsport-Kalenders unterhalb der UCI World Tour. Insgesamt sollen 55 Wettbewerbe vom 22. Januar bis 15. Oktober 2023 ausgetragen werden, davon 33 Eintagesrennen und 22 Etappenrennen. Die Deutschland- Tour ist das wichtigste deutsche Etappenrennen im Straßenradsport. Sie wurde unter verschiedenen Namen – meist als Deutschlandrundfahrt – seit 1911 unregelmäßig ausgetragen. Vor der Wiedereinführung 2018 fanden die letzten Radrennen 1999 und 2008 statt. Ab dem Jahr 2022 ist die Rundfahrt auf fünf Tage erweitert worden. Vor den insgesamt vier Etappen wird ein Prolog ausgefahren.

Am 23. August wird der Prolog der Deutschland-Tour in St. Wendel ausgefahren. „Wir haben den Raum auf dem Kirmesplatz und auf dem alten Sportplatz für die nötige Infrastruktur von einer solch‘ großen Veranstaltung. Wir haben kurze Wege, alles ist nah beieinander und kompakt“, erläutert der Bürgermeister die Vorzüge der Kreisstadt bei Großveranstaltungen. Der große Radsporttross wird sein Fahrerlager in der Bosenbach aufschlagen. Die innerstädtische Prologstrecke wird zwischen zwei und drei Kilometer lang sein. „Zwei, drei Radrennfahrer sind gleichzeitig auf der Strecke. Das wird ein Sekundenspiel, weil wir die Distanz möglich kurz halten wollen“, erklärt Fabian Wegmann, der sportliche Leiter der Deutschland-Tour. Im vergangenen Jahr ist das kurze Einzelzeitfahren erstmals ins Programm eingebaut worden. Heftiger in die Pedale werden die Radsportler vom 24. bis 27. August bei den nachfolgenden vier Etappen treten müssen.

Der erste Abschnitt der deutschen Schleife führt am 24. August von St. Wendel nach Merzig. „Die Etappen werden zwischen 150 und 180 Kilometer lang sein. Bei der Startetappe werden wir auch die Saarschleife miteinbinden“, teilt Wegmann mit. Der weitere Streckenplan stehe grob schon fest. „Hier und da müssen wir noch mit den Behörden sprechen. Ende März sollte dann alles stehen“, sagt der 42-jährige Ex-Profi. Insgesamt 20 Teams à sechs Radrennfahrern werden an den Start gehen. „Wir wollen schon die besten Teams haben, aber drei Startplätze gibt es für deutsche Nachwuchsteams im Teilnehmerfeld. Den jungen deutschen Fahrern wollen wir auch eine Plattform geben“, betont Wegmann.

Klangvolle Namen haben bei den vergangenen Ausgaben das Rote Trikot übergestreift und die nationale Tour gewonnen. So die deutschen Top-Fahrer Nils Politt und Maximilian Schachmann, der Franzose Romain Bardet und 2022 der Brite Adam Yates. „Wir haben im August das große Glück, dass die Fahrer von der Tour de France und der Weltmeisterschaft in Glasgow zur Deutschland-Tour kommen können. Welches Team mit welchen Profis startet, werden wir dann sehen“, sagt Wegmann.

Deutschland-Tour: Großereignis soll viele Menschen nach St. Wendel locken

Matthias Pietsch, Geschäftsleiter bei der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, ergänzt zuversichtlich. „2023 wird auf den Erfolg von 2022 aufbauen. Die Rundfahrt hat sich bei den besten Teams und Fahrern etabliert“. Und die Städte seien dabei quasi die Stadien. Durch den Prologtag kann in St. Wendel der Radsport auf hohem Niveau hautnah erlebt werden. Das Fahrerlager in der Bosenbach ist für Radsportfreunde offen. „Dort kann man sich alles ansehen und die Fahrer werden Autogrammwünsche erfüllen“, sagt Wegmann.

Besonders durch den Prolog sieht Bürgermeister Klär einen nicht unerheblichen Mehrwert für die Kreisstadt bei der Veranstaltung. „Wir haben einen ganz Tag Radsport pur in der Stadt, und das Großereignis wird viele Menschen nach St. Wendel locken“, ist der Rathaus-Chef überzeugt. Jetzt gelte es, so Klär weiter, die Radsportveranstaltung in die Stadt und Region hineinzutragen, so dass dieses außergewöhnliche Ereignis auch nachhaltig für St. Wendel werde.

Das Radrennen lockt jährlich rund 500 000 Menschen an die Strecke und alleine in Deutschland mehr als fünf Millionen Zuschauer an die Bildschirme. „Hochkarätige Sportevents mit solch großer medialer Strahlkraft verschaffen unserer Stadt und der gesamten Region nicht nur internationale Aufmerksamkeit, sondern sorgen auch für zahlreiche Gäste in Einzelhandel, Hotels und Gastronomie“, weiß Klär und blickt zuversichtlich voraus.