Ein Mann ist einer Supermarkt-Verkäuferin in Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) in das Lager gefolgt und hat sie mit einem Revolver bedroht. Der Täter forderte am Freitagabend Geld von der 55-Jährigen, die daraufhin mit ihm zu den Kassen ging. dpa