Räuber im Skelettkostüm überfällt Tankstelle

Um nicht aufzufliegen, hat sich ein Räuber in der Pfalz ungewöhnlich eingekleidet: Er überfiel eine Tankstelle im Skelettkostüm - gut eine Woche vor dem Höhepunkt der diesjährigen Karnevalszeit. Der Unbekannte habe der Kassiererin am Freitagabend in Eisenberg (Donnersbergkreis) eine Waffe an den Kopf gehalten und Geld gefordert, teilte die Polizei am Abend mit. Er floh danach mit Bargeld. Wie viel der Unbekannte erbeutete, sagte die Polizei nicht. Ein Überfall im Kostüm sei selten, sagte ein Polizeisprecher. „Eine Vermummung ist dagegen die Regel.“ dpa