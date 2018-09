Räuber überfallen Schmuckgeschäft: Mitarbeiterinnen verletzt

Zwei unbekannte Männer haben in Konz (Kreis Trier-Saarburg) ein Schmuckgeschäft überfallen und dabei zwei Angestellte verletzt. Wie die Polizei mitteilte, bedrohten die Männer am Freitagmorgen die beiden Mitarbeiterinnen und forderten von ihnen Schmuck und Geld. dpa

Anschließend flohen sie mit der Beute zu Fuß in Richtung Rathaus. Ein Teil der Beute fanden die Ermittler in der Nähe des Ladens am Straßenrand. Laut Polizei hatten die Täter dieses Teil während der Flucht aus ihrem Auto geworfen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Männer unmaskiert und trugen Basecaps. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens und Einzelheiten zur Beute waren zunächst unklar.