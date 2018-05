später lesen RAG stellt Grubenwasserkonzept Saar vor Teilen

Durch einen Grubenwasseranstieg im Saarland sind nach Ansicht des Bergbaukonzerns RAG „keine unkontrollierten Gasaustritte“ und keine Bergschäden, sondern „allenfalls Erschütterungen“ zu erwarten. Zudem ließen sich die PCB-Werte in Oberflächengewässern „effektiv reduzieren“, und die Nebenbäche der Saar würden auf einer Länge von 70 Kilometern frei von Grubenwasser und möglichen Schadstofffrachten. Das sagte der Leiter der Grubenwasserhaltung der RAG, Michael Drobniewski, am Donnerstag vor Journalisten in Ensdorf. dpa