„Unverzügliche Aufarbeitung unabdingbar“ Konzert von Rammstein-Sänger Lindemann in Trier: Was die Arena plant, um Fans zu schützen

Die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVG) Trier kündigt auf TV-Anfrage jetzt schon Sicherheitsmaßnahmen für das Lindemann-Konzert an. Um Menschen vor übergriffigen Handlungen oder sexualisierter Gewalt zu schützen, habe man bereits an Fastnacht in der Arena und in der Europahalle „ein Awareness-Konzept samt Safe Space für Betroffene oder Personen, die sich unwohl fühlen, erprobt. Wir werden dieses Angebot auch für Events wie das am 20. November geplante Konzert von Till Lindemann anwenden und gegebenenfalls dafür anpassen“, teilt Pressesprecher Daniel Orth mit.