Fans sind sauer Die Ärzte witzeln über Rammstein-Vorwürfe: Viel Kritik wegen Videos vom Luxemburg-Konzert

Mitschnitte des Konzerts der „Ärzte“ in Luxemburg sorgen in den Sozialen Netzen auch unter den Fans der Band für Ärger: Darin sieht man, wie die drei Musiker in der Luxemburger Rockhal den Text ihres Songs „Rock Rendezvous“ umdichten. Sie singen unter anderem „Ich will dich ficken. Genau in diesem Backstageraum“. Offenbar eine Anspielung auf die Vorfälle rund um Till Lindemann, der Frontmann der Band Rammstein. Gegen ihn erheben derzeit viele Frauen zahlreiche Vorwürfe, darunter auch die der sexuellen Nötigung.