später lesen Ramstein-Gegner wollen Tore der Air Base blockieren Teilen

Twittern

Teilen



Die Kritiker des US-Militärflugplatzes Ramstein in der Pfalz wollen ihre jährliche Protestaktion vor der Air Base in diesem Jahr ausweiten. Nach einer große Demonstration am 30. Juni sei erstmals geplant, das West- und das Osttor des Flugplatzes zu blockieren, sagte ein Vertreter des Aktionsbüros Ramstein-Kampagne am Mittwoch in Kaiserslautern. „Wir wollen versuchen, beide Tore dicht zu machen.“ 450 Menschen hätten sich bereits zu dieser Aktion des zivilen Ungehorsams angemeldet. dpa