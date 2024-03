Militär Ramstein-Konferenz sagt Ukraine Hilfe über Krieg hinaus zu

„Machen wir uns nichts vor“, betonte Austin am 755. Tag des Krieges. Der russische Präsident Wladimir Putin werde es nicht bei der Ukraine belassen. „Aber wie Präsident (Joe) Biden sagte: Die Ukraine kann Putin stoppen - wenn wir an der Seite der Ukraine stehen und das bereitstellen, was sie zur Verteidigung braucht.“ Man werde der Ukraine auch beim Aufbau einer zukünftigen Armee helfen. „Das sorgt für langfristige Sicherheit“, sagte Austin.