Randalierer in Ludwigshafen verletzte Bank-Filialleiter

Auf dem zentralen Rathausplatz in Ludwigshafen hat es einen Polizeieinsatz mit Waffengebrauch gegeben. Die Polizei riet am Donnerstag auf Twitter, die Umgebung des Platzes zu meiden. „Wir mussten die Schusswaffe einsetzen“, schrieben die Einsatzkräfte. Den Angaben zufolge wurde eine Person festgenommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. dpa

Der Mann, der am Donnerstag in Ludwigshafen wegen Drohungen mit einem Messer von einer Polizistin angeschossen wurde, hat zuvor den Filialleiter einer Bank verletzt. Er habe dem 44-Jährigen eine Schnittverletzung am Kopf zugefügt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Nach Darstellung der Ermittler hatte der Mann zuvor in der Bankfiliale am zentral gelegenen Rathausplatz Geld abheben wollen. „Weil das Konto gepfändet war und er kein Geld erhielt, wurde der Mann wütend“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber.

Nach seinen Angaben soll der Mann, der entgegen ersten Angaben 42 und nicht 43 Jahre alt ist, noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorwurf lautet auf Verdacht des versuchten Totschlags und gefährliche Körperverletzung. Nach Ströbers Angaben wird außerdem routinemäßig geprüft, ob im Falle der Beamtin, die den Türken mit einem Schuss ins Bein außer Gefecht setzte, der Anfangsverdacht einer Straftat besteht. Bislang gebe es aber keine Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten der 42-Jährigen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt.