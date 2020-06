Randalierer stellt sich ungewollt selbst der Polizei

Mainz Nach einer Randale in einer Mainzer Gaststätte hat sich einer der beiden mutmaßlichen Täter versehentlich selbst gestellt. Die Männer bestellten demnach am Samstagabend Essen in dem Lokal. Als es ihnen gebracht wurde, rasteten sie aus zunächst unbekannten Gründen aus.



Sie warfen Tische um und mit Stühlen um sich und flüchteten anschließend. Ein Lokalmitarbeiter wurde leicht durch einen Stuhl verletzt.